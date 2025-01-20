ايران تتمتع بامكانية تقديم الخدمات التكنولوجية الى الدول الاخرى في اطار استشاري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حسين سيمائي صراف، في اجتماع لرؤساء حدائق العلوم والتكنولوجيا في أنحاء البلاد: "نسعى إلى تعزيز أنشطة حدائق العلوم والتكنولوجيا في البلاد".

وأوضح أن تخصيص الاعتمادات الممنوحة اليوم في الصندوق للحدائق العلمية والتكنولوجية يصب أيضاً في هذا الاتجاه، مضيفاً: "الحدائق باعتبارها أماكن لإنشاء الشركات القائمة على المعرفة لخلق التكنولوجيا وتوظيف القدرات الإبداعية للبلاد".

وفي إشارة إلى زيارته الأخيرة إلى العراق للمشاركة في أسبوع العلوم الإيراني العراقي الثاني، والتي حضرها عمداء الجامعات في البلدين وبصحبة مجموعة من رؤساء الحدائق والجامعات، أضاف وزير العلوم: "إن وزير العلوم العراقي أكد على تلقي الخدمات المعرفية من إيران، ويمكننا تقديم الخدمات الاستشارية في مجال العلوم والتكنولوجيا لبعض الدول ومن بينها العراق. ورحب المسؤولون العراقيون بهذا الأمر بحفاوة، وهم ينتظرون الإجراءات الإيرانية، خاصة في الحصول على الخدمات الفنية والهندسية".

وأشار إلى أن حجم صادرات الشركات الموجودة في الحدائق يبلغ 200 مليون دولار، ويجب زيادة هذا الرقم، وأضاف: "لقد تمت إزالة الحواجز القانونية أمام التصدير، ويمكن الاستفادة من تجربة الحدائق ومنتجات وإنجازات الشركات القائمة على المعرفة لتدويلها وتصديرها إلى الدول الاخرى".

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