بزشكيان: الإيمان بالقدرة اول الطريق نحو التنمية والتوسع

وأفادت وكالة مهر للأنباء،أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال خلال ملتقى تكريم المزارعين، مخاطبا المزارعين قائلا أنتم ثروة الوطن ومن يمكنكم تحقيق التغيير في البلاد.

وأضاف نحن يمكننا حل مشاكلنا داخل البلاد وفی البداية ينبغي ان نؤمن أن ايماننا بقدراتنا هو أول الطريق نحو التنمية والتوسع كما اننا لا ينقصنا شيءعن غيرنا الذين وصلوا إلى ما يصبوا إليه وعلينا ان نرتقي ببلادنا نحو المكانة التي تستحقها.

وحول ضرورة إدارة المياة والتربة أكد بزشكيان انتم من يمكنكم ادارة الماء والتربة في البلاد، لانه في حال تم استهلاك وافراغ حجم كبير من الماء والتربة وعدم الاعتدال والتوازن بين مواردنا واحتياجاتنا علينا ترك هذا المكان لأن بدون الماء لا يمكننا فعل شيء.

وتابع أنتم نخبة في هذا المجال ويمكنكم إجراء تغييرات كبيرة إن التناسب بين الموارد والاستهلاك هو مبدأ، ويجب أن نكون قادرين على توفير هذا التناسب. لو لم يكن هناك مزارعون لما حصل الناس على الخبز في الليل.

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