الرئيس الايراني: مستعدون لضمان الأمن في المنطقة ولا نحتاج إلى الغرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الذي سافر إلى موسكو يوم الجمعة لتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة والاجتماع مع كبار المسؤولين في البلاد، في مقابلة إن توقيع هذه الاتفاقية هو تأكيد على أن موسكو وطهران لاترغبان في ان يتم تحديد دورهما من قبل جهة أجنبية.

وفي مقابلة حصرية مع القناة الأولى الروسية، تم بث جزء منها اليوم (السبت)، قال الرئيس الايراني: "نحن قادرون على اتباع سياسة مستقلة ومستعدون لضمان الأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي في المنطقة من خلال التعاون بهدف "إرساء السلام والاستقرار في المنطقة".

وأكد الرئيس الإيراني: نحن لسنا بحاجة الى الغرب لضمان امن المنطقة.

وفي يوم الجمعة 17 ديسمبر/كانون الأول، وقع الرئيس الايراني والرئيس الروسي فلاديمير بوتن اتفاقية استراتيجية شاملة بين البلدين في حفل أقيم في الكرملين.

/انتهى/