مسؤول برلماني : الاتفاقية الإيرانية الروسية تتيح فرصة جيدة لازدهار البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، اعتبر رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي "ابراهيم عزيزي"، ان اتفاق الشراكة الستراتيجية طويل الامد الذي وقعه الرئيسان الايراني والروسي في موسكو امس الجمعة، يتضمن كافة المجالات الامنية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والسياسية والمصرفية والنووية، ومن شانه ان يتيح فرصا جيدة لازدهار ورقي البلدين.

ان هذا الاتفاق الذي اعدّ من 47 مادة، ينص على ضرورة المصادقة عليه من قبل مجلس الشورى الاسلامي الايراني، ليدخل حيز التنفيذ.

ومضى هذا المسؤول البرلماني الى القول: ان المعاهدات المبرمة بين ايران والبلدين روسيا والصين، كما التي تنص على مشاركة ايران في منظمتي شنغهاي واوراسيا ومجموعة الـ "بريكس"، تشكل فرصا كبيرة قادرة على تحقيق الافاق المستقبلية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

كما لفت رئيس لجنة الامن القومي النيابية، بان الطاقات المشتركة التي تحوز عليها ايران وروسيا باعتبارهما شريكين ستراتيجيين، تخدم جميع سياسات الدول الحليفة، ومن شانها ان تضع حدا لجشع الامريكيين وبعض الدول الاوروبية ايضا.

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