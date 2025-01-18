بقائي: المقاومة والنضال لنيل حق تقرير المصير والتحرير حقا انسانيا وقانونيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "اسماعيل بقائي"، في صفحته على منصة ايكس " في يوم غزة_ رمز _ المقاومة، نحيي ذكرى الاطفال الابرياء والنساء والرجال الفلسطينيين الابرياء الذين اصبحوا طوال الشهور الـ 16 الماضية ضحية الخطة المجرمة الصهيونية "المحو الاستعماري" ونحنى الهامات احتراما للمقاومة الاسطورية لاهالي غزة امام الابادة والعنصرية الصهيونية.

وتابع بقائي: ان المقاومة والنضال لنيل حق تقرير المصير والتحرير من نير الاحتلال الاستعماري والفصل العنصري، يعتبر حقا انسانيا وقانونيا وفق الحقوق الدولية وان مواجهة افلات الكيان الصهيوني الذي يرتكب جرائم الحرب باستمرار والجرائم ضد البشرية والابادة من العقاب، هي مسؤولية وواجب ينص عليه القانون الدولي وحقوق الانسان الدولية.