بيان حماس والجبهة الشعبية عن سبل مواجهة مخططات الاحتلال

وناقش المجتمعون مخططات الاحتلال التي تستهدف الحقوق والثوابت الفلسطينية، وما يمارس على الأرض الفلسطينية من سياسات بهدف تكريس الاحتلال الصهيوني واستكمال مشروعه الاستيطاني الاستعماري بفرض السيطرة على ما تبقى من الأرض وضمها لكيانه المزعوم، وفرض وقائع جديدة على الأرض مستغلاً حالة الصمت والتواطؤ والوهن وغياب المواقف الحاسمة من قبل المجتمع الدولي بتجريم الاحتلال.

وأكدت القيادتان ضرورة تعزيز مقومات صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة سياسة الحصار والتجويع التي تهدف إلى إخضاعه، وثنيه عن مواصلة مقاومته ونضاله وكفاحه في مواجهة مشاريع الاحتلال ومخططاته العدوانية.

كما أكد المجتمعون وجوب تصعيد المقاومة الشاملة في كل مواقع الاشتباك، ودعوة الشعب الفلسطيني إلى اعتبار كل شبر من الأرض المستهدفة بالضم الاستعماري في الضفة والأغوار ساحة مواجهة مع العدو، مؤكدين أن مسار المقاومة هو الكفيل بالرد على السياسات والمخططات الصهيونية، كما أكد المجتمعون أن وحدة الموقف من المكونات كافة في الساحة الفلسطينية نقطة ارتكاز باتجاه تحقيق الوحدة في ميدان المواجهة؛ ما يتطلب استكمال الوحدة الوطنية المستندة لبرنامج الثوابت، والقطع مع مسار الرهانات الخاسرة بالتسوية ومتاهاتها، وسحب الاعتراف بالعدو، والتحلل الفعلي من كل الاتفاقيات السياسية والأمنية والاقتصادية معه .

كما حيا المجتمعون صمود الفلسطينين في لقدس والضفة والمناطق المحتلة عام 1948م والشتات، وكذلك دعم صمود ألأسراء الآبطال في المعتقلات الصهيونية والعمل على تحريرهم بكل السبل مؤكدين أن معركة الصمود والتصدي على أرض الضفة ليست منفصلة عن باقي الأرض الفلسطينية، وأن الاشتباك في نقاط التماس كافة هو الرد الشعبي الكفيل بتقويض مشروع الاحتلال بالضم الاستعماري، إلى جانب أشكال المقاومة الفاعلة كافة.

وناقش المجتمعون جملة من القضايا الداخلية بمسؤولية وطنية، وأكدوا ضرورة التواصل المستمر، ومعالجة كل ما يطرأ من مشكلات في الوضع الداخلي، مؤكدين رفع درجة اليقظة لمحاولات المس باستقرار الحالة الداخلية، وتهديد تماسك ووحدة مجتمعنا، والعمل على التخفيف من الأعباء عن أبناء شعبنا على قاعدة حماية الجبهة الداخلية، وتعزيز الحاضنة الشعبية في مواجهة مساعي الاحتلال لإضعافها ومفاقمة معاناتها وكسر روح المقاومة فيها.

وأكد المجتمعون ضرورة تضافر كل الجهود لمواجهة ذلك.

وفي أوروبا، وقع أكثر من ألف برلماني من مختلف أنحاء أوروبا رسالة مشتركة إحتجاجاً على المخطط "الإسرائيلي" بقضم أجزاء من الضفة الغربية، ودعت الرسالة إلى اتخاذ إجراء حاسم لمنع الضم، محذرة من أن تنفيذ القرار من شأنه التشجيع على تجاهل المبادئ الأساسية للقانون الدولي.