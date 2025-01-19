صفي الدين: الخدمات الطبية الايرانية للبنانيين في حادثة البيجر كانت بمثابة إنجاز عظيم وتاريخي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال ممثل حزب الله في لبنان بطهران عبد الله صفي الدين، في حفل تكريم الطاقم الطبي للمصابين اللبنانيين في انفجار جهاز النداء: "وعلى رغم الحصار الاقتصادي والحظر على الأدوية والمعدات، فإن إيران لديها برنامج صحي متكامل، وقد لمسنا ذلك بشكل كامل في معالجة الجرحى اللبنانيين.

وفي إشارة إلى جهود إيران لمساعدة ضحايا الأحداث في لبنان، قال ممثل حزب الله اللبناني في طهران: "في اللحظة التي وصل فيها المصابون اللبنانيون إلى طهران، شهدنا تنسيقاً جيداً للغاية في طهران، وفي البداية، وعند وصولهم الى ايران تم ارسال المصابين الى المستشفيات.

وأضاف: "منذ البداية أجرت بعض المستشفيات، مثل مستشفى بقية الله، عشرات العمليات الجراحية لقد رأينا حقًا أنه على الرغم من الحصار الاقتصادي والعقوبات، فإن إيران تتمتع بنظام صحي متقدم للغاية لا تستطيع العديد من البلدان تحمله".

وتابع صفي الدين: "هذه القدرة تعود إلى وجود الروح الثورية والجهادية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهذا المستوى من التعاطف والتنسيق لا مثيل له في العالم".

وقال ممثل حزب الله في طهران: "خلال الحرب الأهلية في لبنان، شهدت أن الممثل الفرنسي لم يتمكن إلا من نقل 11 جريحًا لبنانيًا معه إلى فرنسا، ولكن في هذه الحادثة، وصل إلى إيران خلال أسبوع نحو 500 جريح لبناني، لم تتخذ لهم أي إجراءات طبية خاصة في لبنان، وتم علاجهم في ايران.

وأكد: "إن هذه الحادثة كانت غريبة وعظيمة، ولكن كل الجهود التي بذلت لعلاج المصابين يجب أن تسجل في التاريخ حتى يعرف الشعب الإيراني والعالم أن هناك قوة في هذا البلد لديها مقاومة كبيرة وإرادة قوية". "حتى لا يظن الأعداء أنهم قادرون على الضغط على إيران".

ويجب توثيق هذه الإجراءات باعتبارها عملاً تاريخيًا عظيمًا.

/انتهى/