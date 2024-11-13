العميد جلالي: تفجير أجهزة الاستدعاء أثبت أنه لا يمكن الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية

وأفدات وكالة مهر للأنباء، أن رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني العميد "غلام رضا جلالي"، قال خلال افتتاحية النسخة الثامنة للمعرض الدولي للصناعات المحلية لمنظمة الدفاع المدني، أن تفجير أجهزة الاستدعاء "البيجر" في لبنان وأحداث مشابهة والتخريب الصناعي اثبتت أنه لا يمكن الاعتماد على التكولوجيا الأجنبية وتضاعف الحاجة إلى الانتاج المحلي في البلاد.

وأضاف العميد جلالي ان حادثة انفجار أجهزة الاستدعاء الأخيرة أثبتت أن هذه التقنيات لديها القدرة على التخفي والاختباء لذا نحن ملزمون وبدعم من الشركات القائمة على المعرفة والشباب والاعتماد على القوى العاملة المحلية لنتمكن من إنتاج ما يلزمنا بأنفسنا وإعادة التصميم والبناء وفقا لاحتياجاتنا.

وأشار إلى أنه في حال امعنا النظر في مسار حياة الشهيد حسن طهراني مقدم، عندما تم إطلاق الصواريخ العراقية نحو طهران في بداية الحرب لم نتمكن إلا من تعلم تدريب مشغلي الصواريخ من عدة دول وأخذ صواريخ التي تعمل بالوقود السائل وكانت خطوة خطيرة للغاية وبدأنا كمشغل ضعيف وبذلنا جهد في هذا الصدد حتى وصلنا إلى تصميم نماذج حديثة من الصواريخ اليوم والتي قد لا يكون لها مثيل أيضا.

ووتابع هذا يدل على أن مسار الشهيد طهراني مقدم واستمراره هو الطريق الصحيح والدقيق ويمكننا اتباع طريق الشهيد طهراني مقدم لصنع منتجاتنا الخاصة بنا.

ولفت إلى أن الهدف مما سبق هو ان على مؤسساتنا استخدم المنتجات المحلية ومن المؤكد أن المنتجات المحلية تتفوق على المنتجات الأجنبية في حال إن استجابة الشركات المحلية وقدرتها على التعديل والثقة الموجودة تجاه الشركة المحلية.

وأكد على أن اليوم في مجال الأمن تعد الموثوقية عاملا مهما جدا لا يمكن تحقيقه الا بالاعتماد على المنتجات الداخلية لافتا على ان القانون ينص على استخدام المنتجات المصنعة محليا لذلك نحاول استخدام كافة القدرات القانونية لدعم ومتابعة المنتجات المحلية واستخدامها.

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