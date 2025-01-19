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١٩‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١١:٤٨ ص

إزاحة الستار عن جدارية ساحة ولي عصر (عج) بطهران تخليدا لذكرى القضاة الشهداء

إزاحة الستار عن جدارية ساحة ولي عصر (عج) بطهران تخليدا لذكرى القضاة الشهداء

تم إزاحة الستار عن تصميم جدارية في ساحة ولي عصر ((عج) في العاصمة طهران بعنوان "السيد القاضي" عقب استشهاد القاضيين البارزين في السلطة القضائية حجة الإسلام علي رازيني ومحمد مقيسه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم اليوم الأحد، الكشف عن تصميم جدارية ساحة ولي عصر في طهران، والتي تحمل عنوان "السيد القاضي"، وذلك عقب الاستشهاد الظالم لحجة الإسلام والمسلمين علي رازيني، وحجة الإسلام والمسلمين محمد مقيسه.

هذا العمل من تصميم دار مصممي الثورة الإسلامية وهو مأخوذ من مسلسل "السيد القاضي" ويضم صور الشهداء السيد محمد حسيني بهشتي، علي قدوسي، السيد أسد الله لاجوردي، موسى نوري قلعة نو، محمد مقيسه، وعلي رازيني.

يقول عنوان جدارية "السيد القاضي": "رحم الله القضاة الشجعان وأسرهم الصابرة".

/انتهى/

رمز الخبر 1953204

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