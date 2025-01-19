إزاحة الستار عن جدارية ساحة ولي عصر (عج) بطهران تخليدا لذكرى القضاة الشهداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم اليوم الأحد، الكشف عن تصميم جدارية ساحة ولي عصر في طهران، والتي تحمل عنوان "السيد القاضي"، وذلك عقب الاستشهاد الظالم لحجة الإسلام والمسلمين علي رازيني، وحجة الإسلام والمسلمين محمد مقيسه.

هذا العمل من تصميم دار مصممي الثورة الإسلامية وهو مأخوذ من مسلسل "السيد القاضي" ويضم صور الشهداء السيد محمد حسيني بهشتي، علي قدوسي، السيد أسد الله لاجوردي، موسى نوري قلعة نو، محمد مقيسه، وعلي رازيني.

يقول عنوان جدارية "السيد القاضي": "رحم الله القضاة الشجعان وأسرهم الصابرة".

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