لجنة الامن القومي في البرلمان الايراني يعقد جلسة استثنائية لمناقشة ملف اغتيال قضاة المحكمة العليا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي الايراني، إبراهيم رضائي، أنه سيتم عقد جلسة استثنائية ومشتركة مع اللجنة القضائية والقانونية في البرلمان.

وقال رضائي: "إن الجلسة ستعقد غداً الاثنين بحضور كبار المسؤولين الأمنيين، بناء على أمر من محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي، لدراسة أبعاد الحادث الإرهابي الأخير الذي أودى بحياة اثنين من كبار القضاة في المحكمة العليا للبلاد".

وأضاف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية أنه سيتم في هذا الاجتماع بحث مختلف جوانب الحادث الإرهابي وتقديم تقرير نهائي إلى هيئة رئاسة البرلمان.

يذكر انه استشهد امس السبت القاضي حجة الاسلام رازيني والقاضي حجة الاسلام مقيسه اثر قيام رجل مسلح باطلاق النار عليهما حين اداء واجبهما في المحكمة العليا واقدم الرجل المسلح على الفور بالانتحار

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