انطلاق أسبوع العلم العراقي الإيراني في كربلاء المقدسة بمشاركة أكثر من مئة جامعة من البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي في كلمته خلال حفل الافتتاح بحضور السادة ممثل لجنة التعليم النيابية ومحافظ كربلاء المقدسة ورئيس مجلسها ورؤساء الجامعات والمديرين العامين والمستشارين الثقافيين أن النسخة الثانية لأسبوع العلم العراقي الإيراني ستمضي بالتفاصيل الى حيز التطبيق على صعيد تبادل العلماء والأساتذة والباحثين وتنفيذ المشاريع البحثية والتكنولوجية والتبادل الثقافي والمنح الدراسية وإقامة الورش التخصصية وتحفيز التعاون التقني والمهني وإنشاء حدائق مشتركة للعلوم والتكنولوجيا.

وأوضح أن الحكومة العراقية ومؤسساتها التنموية لاسيما وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد حققت مؤشرات إيجابية في مساحة تدويل التعليم وميدان التنمية المستدامة وأظهرت اسم العراق في مراتب دولية مهمة بفضل الاهتمام الحثيث بالبحث العلمي وصعود مؤشر النمو في النشر العالمي مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مسار جودة التعليم في المؤسسات الجامعية العراقية قد أعطى ضمانة الوصول الى الاعتمادية الدولية وجعل البرامج الدراسية والشهادات الممنوحة على مستوى عال من الرصانة العلمية.

وبدوره أعرب وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا الإيراني الدكتور حسين سيمائي صراف عن شكره لمستوى التنظيم العالي لأسبوع العلم المشترك لافتا إلى أهمية التعاون العلمي بين جامعات البلدين وتعزيز موقعهما في التصنيفات العالمية.

ووقع الجانبان برنامجا تنفيذيا بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية ووزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا الإيرانية تضمن محاور عدة منها:

▪️تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين ببرنامج المنح الدراسية للدراسات الجامعية الأولية والدراسات العليا ولاسيما ضمن برنامج ادرس في العراق.

▪️تنظيم ورش عمل تدريبية للتدريسيين والطلبة.

▪️تشجيع التعاون في مجال الإشراف العلمي المشترك.

▪️إمكانية تبادل الأساتذة الجامعيين لإجراء البحوث العلمية المشتركة وإلقاء المحاضرات بمجالات تخصصهم.

▪️العمل على إنشاء حديقة علمية مشتركة في العراق تحت إدارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية.

وشهد حفل افتتاح أسبوع العلم العراقي الإيراني كلمات رسمية وعروضا علمية وتكريما لعدد من الشخصيات.

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