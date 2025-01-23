جامعتي فردوسي واعداد المدرسين الايرانيتين توقعان مذكرة تفاهم مع جامعات عراقية

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مدير التعاون العلمي الدولي لجامعة مشهد (شمالي شرق) حميد رضا دانش ناري اليوم الخميس ان جامعته وقعت 17 مذكرة تفاهم مع جامعات عراقية وذلك في الدورة الثانية لـ "اسبوع العلم الايراني العراقي".

واضاف ان جامعة فردوسي شاركت في الدورة الثانية لاسبوع العلم الايراني العراقي، في الفترة 18-20 الجاري، وتم خلالها التوقيع على مذكرات تفاهم مع جامعات كربلاء المقدسة والزهراء والكفيل والعميد العراقية بمدينتي النجف الاشرف وكربلاء المقدسة.

واضاف ان مذكرات التفاهم تتضمن تبادل الاساتذة والطلبة وانجاز مشاريع مشتركة واقامة اسابيع ثقافية ودورات مشتركة لمرحلتي الماجستير والدكتوراه وانجاز أطروحات مشتركة.

من ناحية اخرى، وقت جامعة اعداد المدرسين بطهران، أيضا 18 مذكرة تفاهم مع جامعات عراقية على هامش اسبوع العلم الايراني العراقي.

وقال رئيس جامعة اعداد المدرسين يوسف حجت، ان مذكرات التفاهم هذه تتضمن التعاون لتوسيع التعاون العلمي والبحثي مع الجامعات العراقية.