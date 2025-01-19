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١٩‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٥:٣٨ م

الأمم المتحدة: دخول أولى شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

الأمم المتحدة: دخول أولى شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مسؤول في الأمم المتحدة يؤكّد أنّ أولى شاحنات المساعدات الإنسانية دخلت إلى قطاع غزة بعد 15 دقيقة من سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت وکالة مهر للأنباء، انها دخلت أولى شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد دقائق على بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، اليوم الأحد، وفق ما أعلن المسؤول في الأمم المتحدة، جوناثان ويتال.

وكتب ويتال، وهو كبير مسؤولي الأراضي الفلسطينية المحتلة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، في منشور عبر منصة "أكس" أنّ "وقف إطلاق نار دخل أخيراً حيّز التنفيذ في غزة، وبدأت أولى شاحنات الإمداد تدخل بعد 15 دقيقة بالكاد على ذلك".

وأكد ويتال أنّ "الشركاء الإنسانيين بذلوا جهداً كبيراً في الأيام الأخيرة تحضيراً لتوزيع مساعدات هائلة في كلّ أنحاء قطاع غزة".

/انتهی/

رمز الخبر 1953233

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