رضائي: القيام بعملية الاغتيال من قبل زمرة المنافقين ليس الأول من نوعه بالتعاون مع أعداء ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران محسن رضائي، كتب على صفحته في منصة أكس، أن اغتيال خدام الشعب(القاضي رازيني والقاضي مقيسه) على يد عناصر زمرة المنافقين الارهابية، في الوقت الذي تم فيه التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والحاق هزيمة قاسية بالكيان الصهيوني بعد المقاومة التي لا مثيل لها من قبل الشعب الأعزل في غزة، والقيادة المثالية لحماس، ووحدة الصف في غزة، ان مثل هذا الاغتيال لايستطيع ان يقلل من اهمية هذه الانتصارات الكبيرة.

وأضاف هذا ليس أول تعاون مذل من جانب المنافقين مع أعداء الشعب الإيراني لافتا إلى أن دعمهم لصدام في الحرب مع إيران أثبت صورتهم القذرة والمرتزقة أمام الشعب الإيراني.

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