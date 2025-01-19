الجيش اللبناني ينتشر في قرى القطاع الشرقي جنوبي البلاد بعد انسحاب الاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مراسلة قناة الميادين في جنوب لبنان بأنّ الجيش اللبناني بدأ الانتشار في قرى رميش وعين إبل وبنت جبيل وعيناثا، في القطاع الشرقي لجنوب لبنان.

وأكدت الميادين أنّ الجيش اللبناني عزّز وجوده على الطرقات المؤدّية إلى قرى يارون ومارون الرأس وعيترون وعيتا الشعب.

كما تحدّثت مراسلة الميادين عن دعوات رسمية لعودة المواطنين إلى بنت جبيل وعيناثا ابتداءً من ظهر الغد بعد استكمال الجيش اللبناني انتشاره.

وسبق أنّ أكد الرئيس اللبناني جوزف عون خلال استقباله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس السبت في بيروت، أنّ "لبنان متمسّك بضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من أراضيه المحتلة في الجنوب ضمن المهلة التي حدّدها الاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي"، وفق بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، محذراً من "استمرار الخروقات الإسرائيلية" للاتفاق.

وكان "جيش" الاحتلال الإسرائيلي قد أكمل انسحابه من مناطق القطاع الغربي في 6 كانون الثاني/يناير الحالي، حيث انتشرت في حينها وحدات من الجيش اللبناني، في المنطقة وصولاً إلى الناقورة.