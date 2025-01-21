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٢١‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٣:٠٤ م

تواصل خروقات الكيان الإسرائيلي على جنوب لبنان

تواصل خروقات الكيان الإسرائيلي على جنوب لبنان

مع اقتراب انتهاء مهلة الستين يوماً لانسحاب الكيان الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان، المقررة يوم الأحد المقبل، تتواصل الخروقات الإسرائيلية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن المنار، أنه قد تسللت قوة مشاة للاحتلال الإسرائيلي من بلدة مارون الراس في اتجاه أطراف بنت جبيل لجهة حي المسلخ في الجنوب اللبناني اليوم الثلاثاء.وعملت على تفجير بوابات عدد من المنازل في منطقة التوغل وسط إطلاق نار متقطع في المكان.

كما قامت الجرافات التابعة لها بتجريف الطرقات التي تربط الأحياء الداخلية في بلدة مارون الراس.

أفادت الوكالة اللبنانية أيضاً بأن قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي أخرى توغلت في بلدة عدشيت القصير جنوب البلاد.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف بوقت سابق اليوم منزلا عند أطراف مدينة بنت جبيل بقذيفة مباشرة، بعد توغل عدد من الدبابات في مارون الراس في اتجاه أطراف المدينة.

كذلك، توغلت قوات إسرائيلية فجرا، من بلدة بني حيان في اتجاه وادي السلوقي، ونفذت منذ عمليات نسف ضخمة في وادي السلوقي في اتجاه بلدة طلوسة قضاء مرجعيون.

/انتهى/

رمز الخبر 1953322
شیرین سماره

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