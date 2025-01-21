تواصل خروقات الكيان الإسرائيلي على جنوب لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن المنار، أنه قد تسللت قوة مشاة للاحتلال الإسرائيلي من بلدة مارون الراس في اتجاه أطراف بنت جبيل لجهة حي المسلخ في الجنوب اللبناني اليوم الثلاثاء.وعملت على تفجير بوابات عدد من المنازل في منطقة التوغل وسط إطلاق نار متقطع في المكان.

كما قامت الجرافات التابعة لها بتجريف الطرقات التي تربط الأحياء الداخلية في بلدة مارون الراس.

أفادت الوكالة اللبنانية أيضاً بأن قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي أخرى توغلت في بلدة عدشيت القصير جنوب البلاد.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف بوقت سابق اليوم منزلا عند أطراف مدينة بنت جبيل بقذيفة مباشرة، بعد توغل عدد من الدبابات في مارون الراس في اتجاه أطراف المدينة.

كذلك، توغلت قوات إسرائيلية فجرا، من بلدة بني حيان في اتجاه وادي السلوقي، ونفذت منذ عمليات نسف ضخمة في وادي السلوقي في اتجاه بلدة طلوسة قضاء مرجعيون.

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