  1. القدس و فلسطین
  2. العدو
٢١‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٥:١٦ م

 ضحية جديدة لعملية "طوفان الأقصى"... رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يرحل

 ضحية جديدة لعملية "طوفان الأقصى"... رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يرحل

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي عن استقالته المرتقبة في السادس من مارس المقبل، ليصبح بذلك ضحية جديدة لعملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة، وللمغامرات العسكرية التي خاضها الكيان في قطاع غزة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن هرتسي هاليفي، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أبلغ وزير الحرب يوآف غالانت بنيته الاستقالة في 6 مارس المقبل.

وتُعد استقالة هاليفي أحد أبرز تداعيات الفشل الإسرائيلي أمام مقاومة غزة والشعب الفلسطيني، حيث أعلن تحمّله مسؤولية هزيمة الجيش الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، خلال عملية "طوفان الأقصى".

ورغم ذلك، ادّعى هاليفي أن الجيش الإسرائيلي خاض معارك على سبع جبهات وعلى مدار أشهر طويلة، وحقق "إنجازات غيرت وجه الشرق الأوسط"، على حد زعمه.

إلا أنه وصف الهزيمة أمام المقاومة خلال "طوفان الأقصى" بأنها "مروعة ومخيفة"، معترفًا بأن جيشه تكبّد خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، وأن أعدادًا كبيرة من الجنود أصيبوا بجروح خطيرة.

/انتهى/

رمز الخبر 1953335

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات