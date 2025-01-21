 ضحية جديدة لعملية "طوفان الأقصى"... رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يرحل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن هرتسي هاليفي، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أبلغ وزير الحرب يوآف غالانت بنيته الاستقالة في 6 مارس المقبل.

وتُعد استقالة هاليفي أحد أبرز تداعيات الفشل الإسرائيلي أمام مقاومة غزة والشعب الفلسطيني، حيث أعلن تحمّله مسؤولية هزيمة الجيش الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، خلال عملية "طوفان الأقصى".

ورغم ذلك، ادّعى هاليفي أن الجيش الإسرائيلي خاض معارك على سبع جبهات وعلى مدار أشهر طويلة، وحقق "إنجازات غيرت وجه الشرق الأوسط"، على حد زعمه.

إلا أنه وصف الهزيمة أمام المقاومة خلال "طوفان الأقصى" بأنها "مروعة ومخيفة"، معترفًا بأن جيشه تكبّد خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، وأن أعدادًا كبيرة من الجنود أصيبوا بجروح خطيرة.

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