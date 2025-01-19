مساعد وزير العلوم: إيران مستعدة لمنح 200 منحة دراسية للحكومة العراقية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال سعيد حبيبا في الدورة الثانية لأسبوع العلم العراقي الايراني الذي يقام في مدينة كربلاء وتستضيفه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، إن حضور هذه الفعالية القيمة، الدورة الثانية لأسبوع العلم العراقي الايراني، فرصة لتعزيز العلاقات الطويلة الأمد بين البلدين من خلال العلم والمعرفة.

وتابع: "نظرا لبعض المشاكل المتعلقة بالطلبة العراقيين فإن إحدى أولوياتنا المهمة هي التركيز على حل مشاكل الطلبة وتحسين الظروف التعليمية للطلبة في كلا البلدين". نحن ملتزمون بتسهيل الطريق للتقدم الأكاديمي من خلال تطوير البنية التحتية وتبسيط العمليات ومعالجة التحديات التي يواجهها الطلاب.

وقال رئيس منظمة شؤون الطلبة انه بناء على اعلان وزير التعليم العالي العراقي وبهدف الارتقاء بمستوى التعليم العالي في البلدين يتم تنفيذ خطط لاطلاق تخصصات مشتركة في الدراسات العليا. وأضاف: "الميادين المشتركة ستكون اساسا للتعامل المباشر بين الجامعات الايرانية والعراقية وفرصة للاستفادة من حضور الاساتذة الايرانيين البارزين في الجامعات العراقية".

وأشار مساعد وزير العلوم إلى أن الطلبة والأساتذة هم المحور الرئيسي للتنمية العلمية والثقافية لأي بلد، وقال: إن تعزيز التعاون المشترك وخلق فرص متكافئة للتقدم العلمي والثقافي في كلا البلدين من أولويات سياساتنا.

وذكر حبيبا أن قضية استقطاب الطلبة العراقيين على شكل إقامة دورات تعليمية مشتركة بين الجامعات الإيرانية والعراقية مطروحة على جدول الأعمال، وأضاف: "على سبيل المثال، نحاول تطوير دورات مشتركة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه بين جامعة طهران وجامعة بغداد، بحيث يقضي هؤلاء الطلبة نصف الدورة في العراق والنصف الآخر في إيران.

وتقام فعاليات اسبوع العلم العراقي الايراني من يوم السبت 19 يناير الى يوم الاثنين 21 يناير بحضور مسؤولي التعليم العالي وعمداء الجامعات من البلدين في جامعة الزهراء (س) بمدينة كربلاء المقدسة.

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