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٢١‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٩:٤٣ ص

يبدأ اليوم الحدث الوطني "رواد التقدم" بحضور قائد الثورة

يبدأ اليوم الحدث الوطني "رواد التقدم" بحضور قائد الثورة

سيقوم اليوم سماحة آية الله العظمى الخامنئي، قائد الثورة الإسلامية، بزيارة المعرض الذي يعرض أحدث الإنجازات والقدرات للقطاع الخاص.

أفادت وكالة مهر للأنباء، في عام "قفزة في الإنتاج بمشاركة الشعب"، يُعقد اليوم الثلاثاء 21 يناير حدث وطني يسلط الضوء على قدرات وإنجازات القطاع الخاص تحت عنوان "رواد التقدم"، حيث وفي إطار هذا الحدث، سيجتمع صباح يوم غدٍ الأربعاء 22 يناير، عدد من المنتجين والنشطاء في القطاع الخاص مع قائد الثورة الإسلامية في حسينية الإمام خميني (ره)، حيث سيقوم عدد من الفاعلين الاقتصاديين في القطاع الخاص بتقديم آرائهم وملاحظاتهم خلال هذا البرنامج.

منذ العقد الماضي، تُعقد لقاءات وأحداث سنوية تركز على القطاع الخاص في اقتصاد البلاد بحضور قائد الثورة. وفي العام الماضي، أشار سماحة آية الله الخامنئي إلى أهمية إبلاغ الناس بتفاصيل هذه الإنجازات، معبرًا عن تقديره للتقدم والقدرات التي حققها هذا القطاع.

/انتهى/

رمز الخبر 1953296

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