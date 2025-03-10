العمید حيدري: القوات البرية للجيش تحقق شعار "رصاصة واحدة؛ هدف واحد"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد القوات البرية للجيش العميد كيومرث حيدري خلال افتتاح المعرض الشامل الأول للرماية ونظام مراقبة ميدان الرماية التي أقيمت في مركز تدريب جوادالائمة (ع) : نحن جميعاً تحت راية السيادة ونتبع أوامر سماحة قائد الثورة الإسلامية.

وتابع العميد حيدري: عندما لا يتفاوض سماحة قائد الثورة الاسلامية مع العدو، فهذه علامة على عدم قبوله للظلم. لأن التفاوض مع أمريكا ليس أمراً مشرفاً.

وأكد قائد القوات البرية على ضرورة الجاهزية الدائمة للقوات المسلحة قائلاً: عندما يرفض الإمام العزيز أي تفاوض فيه نوع من الهيمنة والاستبداد، فيجب علينا نحن أيضاً أن نكون مستعدين بكل قلوبنا وأرواحنا.

وقال العميد حيدري: لقد قمنا بتدريب 2500 قناص للقوات البرية، ونسعى لرفع هذا العدد إلى 3000 قناص. وبطبيعة الحال، لا تقتصر هذه القضية على الأسلحة الخفيفة؛ وينبغي أن يتم ذلك أيضًا فيما يتعلق بالأسلحة الثقيلة وشبه الثقيلة.

وأضاف قائد القوات البرية للجيش: في التدريبات، حققنا شعار "رصاصة واحدة؛ هدف واحد" وهدفنا هو استبدال المعدات القديمة بمعدات أكثر حداثة.

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