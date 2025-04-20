العميد خاموشي: القوات الجوية جاهزة لمواجهة أي تهديد للأمن الوطني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار العميد السيد قاسم خاموشي إلى قدرات وإنجازات الطيران في مجالات القتال والدعم والإغاثة، وقال: "طيران الجيش بقواته المدربة والملتزمة ومعداته الحديثة، هو أحد الركائز الأساسية للدفاع عن البلاد ودعم القوات البرية". إن دور القوات الجوية في الأزمات مثل الزلازل والفيضانات ونقل المصابين وتقديم المساعدات للمناطق التي يصعب الوصول إليها، يعد مثالاً واضحاً على الحضور الفعال للجيش إلى جانب الشعب.

وتابع: "في السنوات الأخيرة، وبالاعتماد على القدرات المحلية ومعرفة المتخصصين الملتزمين، شهدت صناعة الطيران الإيرانية إعادة تأهيل وتحديث المعدات الجوية، وخاصة المروحيات، بحيث يتم اليوم تلبية الاحتياجات التشغيلية لصناعة الطيران الإيرانية داخل البلاد".

وفي جانب آخر من كلمته، أعلن قائد القوات الجوية عن الجاهزية الكاملة لمختلف وحدات هذه القوة لتنفيذ مهام قتالية وإسنادية، وأكد: أن طائرات الهليكوبتر التابعة للقوات الجوية تعمل حالياً في جميع مناطق العمليات في البلاد، وبفضل قدرتها العالية على المناورة، تلعب دوراً حاسماً في التدريبات والمهام المشتركة وبروح جهادية واعتماداً على الخبرة المحلية فإن القوات الجوية جاهزة لمواجهة أي تهديد للأمن الوطني وستواصل المضي قدماً بخطوات ثابتة على طريق التقدم والاستقلال والقوة الدفاعية للبلاد.

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