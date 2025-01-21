سفير إيران في بيروت: المنتصر الحقيقي في حرب ال470 يوما هو محور المقاومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سفير إيران لدى لبنان مجتبى أماني، كتب على صفحته في منصة إكس، أنه بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الصهيوني، ادعى أحد السفراء الأجانب المقيمين في لبنان في لقاء معي أن الكيان الإسرائيلي دمر 80% من قدرات حزب الله القيادية والعملياتية والعسكرية! فسألته إذا كان هذا الادعاء صحيحا فلماذا لم يواصل الكيان الصهيوني الحرب لفترة قصيرة لإكمال العشرين بالمائة المتبقية وتوضيح انتصاره؟...بينما لم يكن لديه أي جواب.

وأضاف يكرر الكيان الصهيوني ونتنياهو هذا الادعاء بشأن حماس في حربهم النفسية، لكن الوضع الداخلي لدى كلا الجانبين يظهر أنه على الرغم من كل جرائما الكيان الصهيوني فإن المنتصر الحقيقي في هذه الحرب التي استمرت 470 يوما هو جبهة المقاومة الواسعة.

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