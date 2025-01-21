انتشال 137 جثمانًا من رفح منذ وقف إطلاق النار في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كان قد استشهد فلسطينيان الاثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح.

وكان الدفاع المدني أعلن صباح الاثنين، انتشال جثامين 39 شهيدًا من مناطق متفرقة من مدينة رفح، ثم أعلن لاحقا انتشال 58 شهيدا آخرين من نفس المدينة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في تقريرها الإحصائي اليومي، الاثنين، بأن حصيلة الشهداء منذ السابع من أكتوبر 2023 بلغت 47,035 شهيدًا، إلى جانب 111,091 إصابة بجروح متفاوتة.

وأوضحت الوزارة أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تمكنت من انتشال عدد من الضحايا بعد أن كانوا عالقين تحت الأنقاض، مؤكدة استمرار الجهود للوصول إلى بقية المفقودين في المناطق التي تعرضت للقصف.

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