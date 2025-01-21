بن غفير يستقيل من حكومة نتنياهو وحزبه ينسحب من الائتلاف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اعلن استقالته من حكومة بنيامين نتنياهو احتجاجاً على اتفاق وقف إطلاق النار في غزّة، والذي وصفه بـ"المشين".

وينسحب أيضاً أعضاء حزب بن غفير، "عوتسما يهوديت"، من الائتلاف، إذ قدّموا إلى رئيس الائتلاف كتب استقالاتهم من مناصبهم في اللجان المختلفة، وفق ما ذكر موقع "واينت" الإسرائيلي.

لفت الموقع إلى تصريحٍ أدلى به بن غفير، الأسبوع الماضي، إذ ادّعى أنّه "سيعود إلى الحكومة إذا استأنفت الكيان الإسرائيلي حرباً واسعة النطاق في غزة مباشرة بعد المرحلة الأولى من الصفقة".

وأكدت القناة الـ"12" الإسرائيلية أنّه بعد 15 شهراً من الحرب، فإنّ "حماس تقف على قدميها"، وفي السياق اعتبر رئيس الموساد السابق، تامير باردو، أنّ "الكيان الإسرائيلي سيرحل من غزّة وستبقى حماس".

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