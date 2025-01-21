رئيس الجمهورية يدعو الى التسريع في تنفيذ مشاريع محطات الطاقة الشمسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقد اليوم الثلاثاء اجتماع لمتابعة تنفيذ خطط بناء محطات الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة، مع التركيز على محطات الطاقة الشمسية، بحضور رئيس الجمهورية.

وقال الرئيس الايراني خلال هذا الاجتماع: "إن النقطة الرئيسية والمحورية بالنسبة لنا هي الوصول إلى مستوى من القدرة لانتاج الكهرباء يمكن الاعتماد عليه لإدارة فترة ذروة الاستهلاك في الصيف المقبل على النحو الأمثل".

وأضاف بزشكيان: "إن أفضل طريقة للمضي قدماً في تنفيذ هذا القرار هي تشكيل كونسورتيوم يركز على الطاقة المتجددة والكهرباء في وزارة الطاقة، بمشاركة المجموعات المالية والمصرفية وجميع القطاعات التي لديها النية ا=للمشاركة في بناء محطات الطاقة الشمسية الكبيرة والصغيرة".

وأكد الرئيس الايراني: "على الكونسورتيوم أن يوفر أحدث وأنسب الألواح ومعدات محطة الطاقة اللازمة بأقل سعر وأعلى جودة وتوزيعها بين المقاولين حتى يمكن تنفيذ العمل في أسرع وقت ممكن، بأقل تكلفة وأفضل جودة.

وبناء على ذلك، تقرر أن يتم وضع إجراءات تنفيذ هذا القرار في اجتماع تستضيفه هيئة التخطيط والموازنة، واستكمال تنفيذها في اجتماع آخر يضم الحاضرين الحاليين ويترأسه رئيس الجمهورية.

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