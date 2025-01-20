صادرات الغاز الإيراني إلى تركيا تسجل رقما قياسيا

وافادت وكالة مهر للأنباء، انها شهدت صادرات الغاز الإيراني إلى تركيا زيادة كبيرة في الفترة سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2024. وبحسب البيانات، أرسلت إيران 1.38 مليار متر مكعب من الغاز مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت بيانات الطاقة التركية أن إيران زودت تركيا بـ5.58 مليار متر مكعب من الغاز في أوائل عام 2024، بزيادة 41% عن العام الماضي.

في الفترة من 1 سبتمبر/أيلول إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول، باعت إيران 1.38 مليار متر مكعب من الغاز إلى تركيا، وهو ما يزيد على عشرة أضعاف حجم العام الماضي.

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