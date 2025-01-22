بزشكيان يصل إلى محافظة خوزستان

أفادت وكالة مهر للأنباء، فقد وصل "مسعود بزشكيان" إلى الأهواز، مركز محافظة خوزستان، بعد ظهر اليوم الأربعاء، حيث استقبله المسؤولون المحليون.

في برنامجه الأول خلال هذه الزيارة، سيلتقي رئيس الجمهورية بمختلف فئات الشعب في صالة الإمام رضا (ع) الرياضية في مجمع النفط. كما تشمل برامج الدكتور بزشكيان في محافظة خوزستان ثلاث جلسات مع الفاعلين الاقتصاديين والثقافيين والنخب، بالإضافة إلى الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والثقافيين، والمشاركة في مجلس التخطيط والتنمية بالمحافظة.

وبحسب التقرير، من بين البرامج المهمة لبزشكيان في اليوم الأول من الزيارة (الأربعاء) سيكون اللقاء مع مختلف فئات الشعب في صالة مدينة النفط بالأهواز، حيث من المتوقع أن يحضر هذا اللقاء 6000 شخص.

كما أن اللقاء مع النخب في محافظة خوزستان سيكون من البرامج المحورية لرئيس الجمهورية في اليوم الأول من الزيارة. وخلال هذه الزيارة، سيتم أيضاً بدء تنفيذ عدد من المشاريع الاقتصادية باستثمارات من القطاعين العام والخاص.

في هذه الزيارة، سيرافق رئيس الجمهورية 10 أعضاء من الحكومة (وزراء النفط، والطاقة، والطرق وبناء المدن، والتراث الثقافي، والزراعة، والرفاه، والصحة، ورئيس منظمة البيئة، ونائب شؤون التنمية الريفية، ونائب شؤون النساء والأسرة).

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