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٢٢‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٠:١٨ ص

بزشكيان يتوجه بزيارة إلى خوزستان اليوم

بزشكيان يتوجه بزيارة إلى خوزستان اليوم

أعلن المساعد التنفيذي لرئيس الجمهورية الإيرانية، محمد جعفر قائم بناه عن إقامة لقاء رئيس الجمهورية بزشكيان مع أهالي خوزستان في الساعة 14:00 بتوقيت طهران اليوم.

أفادت وكالة مهر للأنباء، كتب "محمد جعفر قائمبناه" في حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" مشيرًا إلى زيارة رئيس الجمهورية إلى خوزستان: "في إطار اللقاءات الشعبية خلال الزيارات الإقليمية للحكومة، سنلتقي اليوم الثالث من بهمن في الساعة 14:00 مع رئيس الجمهورية بزشكيان في قاعة الإمام رضا (ع) الرياضية في مجمع النفط مع أهالي الأحواز الأعزاء."

ستتم زيارة رئيس الجمهورية إلى خوزستان في يومي الأربعاء والخميس.

وسيعقد بزشكيان ثلاث جلسات مع الفاعلين الاقتصاديين، والمعلمين، والنخب، بالإضافة إلى الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والثقافيين في محافظة خوزستان، كما سيشارك في جلسة مجلس التخطيط والتنمية في المحافظة.

/انتهى/

رمز الخبر 1953358

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