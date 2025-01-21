وأفادت وكالة مهر للانباء، ان الأمين العام للمقاومة الاسلامية حركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي نبارك لكل احرار العالم النصر الكبير في غزة وخصوصا محور الخير محور المقاومة من قيادته في الجمهورية الإسلامية الى فلسطين واليمن والعراق ولبنان



واضاف الكعبي : عملياتنا تم تعليقها تزامنا وتضامنا مع إيقاف إطلاق النار في غزة الا اننا نؤكد مرة أخرى ان عادوا عدنا



واكد الكعبي : لن نترك فلسطين لوحدها ولن نتخلى عن القدس وعن قضية الامة الإسلامية المحورية مهما قدمنا من تضحيات



ولفت الكعبي : محور المقاومة قدم أغلى ما يملك لإسناد فلسطين والدفاع عن القدس



وتابع الكعبي : نحيي السيد القائد الخامنئي الذي وقف بكل شموخ وثبات قائدا لمحور الخير بحكمته وشجاعته واصراره وقرارته وتدبيره الرباني منقطع النظير وحرس الثورة الهمام والشعب الإيراني الذي صمد وساند



وتوجه الكعبي بالتحية إلى اخوتنا حزب الله الابطال السائرين على منهج سيد شهداء محور المقاومة السيد حسن نصر الله الذي ضحى بدمه ودماء رفاقه لأجل القضية الفلسطينية وكل شعب لبنان الصامد