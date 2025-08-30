ازاحة الستار عن النموذج المُطوّر لقمر كوثر الصناعي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ازيح الستار عن النموذج المُطوّر لقمر كوثر الصناعي، ومن المقرر إطلاقه إلى الفضاء عبر صاروخ سويوز خلال الأشهر المقبلة.

وسيُطلق هذا القمر الصناعي، الذي يزن 50 كيلوغرامًا مع ملحقاته، إلى الفضاء عبر صاروخ سويوز الروسي خلال الأشهر المقبلة، وسيُوضع في مدار 500 كيلومتر .

وستكون مهمة النموذج الأولي المطور للقمر الصناعي كوثر مزيجًا من مهمتي القمر الصناعي كوثر 1 وهدهد، والتي تعتمد على الاستشعار عن بعد وإنترنت الأشياء، وتطبيقها في الزراعة الدقيقة ورسم الخرائط.

ويُعدّ هذا القمر الصناعي ثالث قمر صناعي تُصنّعه شركات قائمة على المعرفة.

/انتهى/