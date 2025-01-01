إطلاق 20 قمراً صناعياً لمشروع مجموعة الشهيد سليماني منذ نهاية عام 2025

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه أوضح "حسن سالاريه" رئيس منظمة الفضاء الإيرانية آخر تطورات مشروع نظام الأقمار الصناعية للشهيد سليماني وقال: هذا النظام يتكون من حوالي 20 قمرًا صناعيًا للاتصالات تم تصميمه وبناؤه بهدف إنشاء الاتصالات وإنترنت الأشياء . بدأ هذا المشروع في منتصف عام 2025، وتم الانتهاء من عمليات التصميم بنهاية العام الماضي، وحالياً تتم متابعة الأنشطة المتعلقة ببناء العينات المخبرية.

وأشار رئيس منظمة الفضاء الإيرانية إلى أننا خططنا أن يتم هذا العام وضع النماذج الأولية والعينات المخبرية لهذه المجموعة في المدار وإجراء الاختبارات المدارية الأولى، مضيفا: بالطبع قد يتم تأجيل موعد الإطلاق قبل بضعة أشهر بسبب مشاكل فنية، وهذا أمر طبيعي ولا داعي للقلق.

وتابع سالاريه: بعد عمليات الإطلاق والاختبارات في المدار، يتم تعديل وتحديث التصاميم، ويتم تعديل الأنظمة الفرعية التي تحتاج إلى تغيير للوصول أخيرًا إلى القمر الصناعي النهائي.

وفيما ذكر أن الأقمار الصناعية الرئيسية تم إطلاقها منذ نهاية عام 1404 قائلا لقد خططنا لصنع نماذج متقدمة من هذا النظام وبطريقة ما مرحلته الثانية. ونخطط لطرح مناقصة لعينات من الأقمار الصناعية المتعلقة بالمرحلة الثانية بحيث يكون للمجموعة أقمار صناعية أكثر تقدماً في المرحلة الثانية.

وأضاف رئيس منظمة الفضاء الإيرانية: الموضوع المهم فيما يتعلق بنظام الشهيد سليماني هو دخول القطاع الخاص. ويتبع القطاع الخاص التصميم والبناء الرئيسي لهذه المنظومة، وقد تولى العمل مجموعة من الشركات القائمة على المعرفة وشركة حكومية.

وتابع سالاريه فيما يتعلق بالمرحلة الثانية، وهي تصميم وبناء الأقمار الصناعية وتطوير تقنيتها، فإننا نعتزم الاستفادة من قدرات القطاع الخاص.

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