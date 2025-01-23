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٢٣‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١١:٥١ ص

صور عابقة برائحة الخدمة تبقى في الاذهان عالقة..رئيس بزي مهني عمالي يضع الحجر الاساس لبناء المدارس

صور عابقة برائحة الخدمة تبقى في الاذهان عالقة..رئيس بزي مهني عمالي يضع الحجر الاساس لبناء المدارس

وضع رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان وهو يرتدي الزي المهني العمالي، الحجر الاساس الاول للمشروع الوطني لنهضة بناء المدارس في خوزستان.

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفي اليوم الثاني من زيارته لمحافظة خوزستان، وضع الرئيس بزشكيان الحجر الاساس الاول للمشروع الوطني تحت مسمى المشروع الشعبي لبناء المدارس في منطقة برديس بالمحافظة.

وبدا رئيس الجمهورية وبصورة رمزية، المشروع الوطني لبناء المدارس، في مدرسة يجري بناؤها، في خطوة لانعاش بناء المدارس بمشاركة شعبية.

ويظهر هذا احدى اولويات واهم برنامج الحكومة الرابعة عشرة في توسيع بناء المدارس والعدالة التعليمية في مختلف مناطق البلاد، وكذلك الرؤية الخاصة لرئيس الجمهورية في هذا المجال.

ومن المقرر ان يتم في اطار هذا المشروع، بناء 35 مدرسة في خوزستان بدعم جماهيري.

صور عابقة برائحة الخدمة تبقى في الاذهان عالقة..رئيس بزي مهني عمالي يضع الحجر الاساس لبناء المدارس

صور عابقة برائحة الخدمة تبقى في الاذهان عالقة..رئيس بزي مهني عمالي يضع الحجر الاساس لبناء المدارس

رمز الخبر 1953401

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