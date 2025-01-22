بزشكيان: لن نسمح بتحقيق حلم الجهات الخارجية في إضعاف ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس الايراني "مسعود بزشكيان" الذي وصل اليوم الاربعاء محافظة خوزستان في جنوب غرب ايران قال في اجتماع مع النشطاء الاقتصاديين في هذه المحافظة ، ان ما يليق ببلادنا وبشعبنا هو ما حدده لنا سماحة قائد الثورة الاسلامية في الافق المرسوم للتنمية في البلاد وهو ان نكون الافضل في المنطقة ونحن سنسلك هذا الدرب بالتعاون مع المواطنين والمسؤولين فردا فردا.

واضاف الرئيس الايراني ان الجهات الخارجية تمارس الضغط على ايران وهم يظنون بأن ايران هي الان في اضعف حالاتها لكن هذا حلم وخيال ولن نسمح بتحقق هذا الحلم.

واشار الرئيس بزشكيان الى كافة المشاكل التي ذكرها النشطاء الاقتصاديون في هذا الاجتماع قائلا ان كافة هذه المشاكل يمكن حلها ولا يحتاج حلها الى طرح القضية في طهران حصرا.

وشدد الرئيس بزشكيان بان الحكومة الايرانية تبذل كل ما في وسعها وانها منخرطة في الخدمة والعمل.