زلزالان يهزان محافظتي "خراسان رضوي" و"فارس"

أفادت وكالة مهر للأنباء، وقع الزلزال بقوة 3.4 درجة في عمق 12 كيلومترًا تحت سطح الأرض في الساعة 4:58 صباحًا صباح يوم السبت 25 يناير بالقرب من صالح آباد خراسان رضوي.

كما هزّ زلزال آخر بقوة 3.6 درجة منطقة "محمله" التابعة لمدينة خنج.

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