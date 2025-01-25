زلزالان يهزان محافظتي "خراسان رضوي" و"فارس"

أفادت وكالة مهر للأنباء، وقع الزلزال بقوة 3.4 درجة في عمق 12 كيلومترًا تحت سطح الأرض في الساعة 4:58 صباحًا صباح يوم السبت 25 يناير بالقرب من صالح آباد خراسان رضوي.
كما هزّ زلزال آخر بقوة 3.6 درجة منطقة "محمله" التابعة لمدينة خنج.
/انتهى/
زلزال بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر هزّ صالح آباد في خراسان رضوي وآخر بقوة 3.6 هز نواحي مدينة خنج في محافظة فارس.
أفادت وكالة مهر للأنباء، وقع الزلزال بقوة 3.4 درجة في عمق 12 كيلومترًا تحت سطح الأرض في الساعة 4:58 صباحًا صباح يوم السبت 25 يناير بالقرب من صالح آباد خراسان رضوي.
كما هزّ زلزال آخر بقوة 3.6 درجة منطقة "محمله" التابعة لمدينة خنج.
/انتهى/
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