قطار فائق السرعة بين طهران ومشهد سيبدأ بالعمل خلال أسبوع

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال علي كاظمي منش، قبل ظهر يوم السبت، خلال مراسم توديع وتعيين مدير عام سكك حديد قم، إن قطار فائق السرعة بين طهران ومشهد سيبدأ التشغيل خلال أسبوع.

وأشار معاون تطوير وإدارة موارد السكك الحديدية إلى أن هذا القطار، الذي يسير بسرعة 160 كيلومترًا في الساعة، سيقطع المسافة بين طهران ومشهد في زمن قدره ثماني ساعات وعشرين دقيقة.

وأكد على الدور الحيوي لقطاع النقل بالسكك الحديدية في تحقيق التنمية المستدامة، معربًا عن أن التقدم في هذا المجال يعد أحد الركائز الأساسية لتطوير البلاد، وأن تجاهله يشكل عائقًا أمام تحقيق الاستدامة.

وذكر مزايا تطوير النقل بالسكك الحديدية، بما في ذلك تقليل استهلاك الوقود، وزيادة مستوى السلامة، وتقليل التلوث البيئي.

كما أشار كاظمي منش إلى الإنجازات الأخيرة للسكك الحديدية، موضحًا أنه خلال السنوات الأربع الماضية، شهدنا زيادة في معدل البضائع المنقولة، ونمو عدد المسافرين، وتحسين المعايير الفنية للطرق الحديدية في سكك حديد قم.

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