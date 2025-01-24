الاستكبار يلجأ إلى حربة التفاض بعد فشل العمليات المسلحة والاغتيالات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حجة الإسلام وامام جمعة بجنورد رضا نوري، دعا خلال خطبة صلاة الجمعة اليوم، إلى وجوب تكريم استشهاد القاضيين الثوريين المشهورين الذين تعاملوا بشجاعة مع مختلف القضايا الهامة.

ولفت إلى أنه منذ بداية انتصار الثورة الإسلامية سعى العدو إلى الإطاحة بحركة الإمام الخميني (رض) من خلال استشهاد رموز البلاد والمربين العظام الذين لعبوا دوراً في تقدم البلاد والمجتمع الإسلامي المقدس.

وقال إن من صفات نظام الاستكبار أنه يقدم المفاوضات كمقترح بعد فشل عمليات الاغتيالات والعمل المسلح مضيفا أن بعد اغتيال العلماء اقترح العدو التفاوض والاتفاق، وبعد أن نفذنا كامل البنود انسحب منه منفرداً ولم ينفذ التزاماته.

ولفت إلى أنه منذ بداية انتصار الثورة الإسلامية سعى العدو إلى الإطاحة بحركة الإمام الخميني (رض) من خلال استشهاد رموز البلاد والمربين العظام الذين لعبوا دوراً في تقدم النظام والمجتمع الإسلامي المقدس.

وأضاف أنه لقد هزمت مقاومة الشعب الفلسطيني، الكيان الصهيوني في حربه النفسية التي شنها زعماء هذه العصابة الإجرامية.

وفي إشارة إلى خروج 2300 مسيرة شهريا لدعم شعب غزة حول العالم قال معلقا إن هذه الفضيحة بحد ذاتها انتصار عظيم وفخر.

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