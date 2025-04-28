الشیخ نعيم قاسم يعزي بضحايا حادثة ميناء الشهيد رجائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في كلمة حول أولويات نهضة لبنان والانتخابات البلدية، قال الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم ، الأولوية الأولى يجب وقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب من جنوب لبنان والإفراج عن الأسرى.

وأضاف، لا يمكن للبنان أن ينهض ولا يزال الاحتلال يقصف مناطق مختلفة من بلدنا.

وتابع، هناك اتفاق لوقف اطلاق النار التزمنا به كمقاومة إسلامية وكمقاومة من أطراف أخرى لتمكين الدولة ولم يرتكب لبنان أي خرق أو تجاوز لكن "إسرائيل" خرقت واعتدت أكثر من 3 آلاف مرة.

وأضاف، الدولة مسؤولة عن الضغط وما قامت به حتى الآن هو الضغط الناعم وهي مطالبة بالضغط أكثر واستدعاء سفراء الدول الضامنة.

وتابع، البارحة تعرضت الضاحية الجنوبية لعدوان إسرائيلي بدون أي مبرر والهدف منه الضغط السياسي ولكن ميزة هذا الاعتداء أنه بموافقة أميركية وفق كلام العدو.

وأضاف، "إسرائيل" تريد السيطرة على لبنان وتريد بناء مستوطنات فيه وتريد إضعافه ومن لا يؤمن يذلك فليفسر لنا لماذا بقيت "إسرائيل" 18 عاما ولم تخرج إلا بالمقاومة.

وأكد الشيخ قاسم أن لبنان سيبقى قوياً بمقاومته وجيشه وشعبه ولن نتخلى عن قوتنا.

وشدد الشيخ قاسم: انه على الدولة أن تفهم الولايات المتحدة أن لبنان لا ينهض من دون وقف العدوان وأن مصالح أميركا لا تتحقق بهذه الطريقة

وتوجه الشيخ قاسم للمسؤولين اللبنانيين بالقول: نتنياهو في وضع صعب جداً ولا يستطيع تحقيق أهدافه ويجب عدم التنازل أمامه أكثر

واضاف الشيخ قاسم: الأولوية الثانية لنهضة لبنان هي إعادة الإعمار، عدم الإعمار يعني التمييز في المواطنة واستهداف مكون أساسي في البلد.

وتابع الشيخ قاسم: الأولوية الثالثة لنهضة لبنان هي بناء الدولة، يجب عدم إشغال الناس بسفاسف جانبية وعلينا دعم الرئيس والحكومة في إعادة الإعمار.

وتقدم الشيخ قاسم بالتعزية بوفاة البابا فرانسيس وأرجو أن ينعكس فكره على العالم أجمع.

كما قدم الشيخ نعيم قاسم واجب العزاء لإيران قيادة وحكومة وشعباً بالضحايا في انفجار ميناء الشهيد رجائي.

وختم الشيخ قاسم: أقول لأهالي غزّة أنّ صمودكم الأسطوري يمنع تحقق أهداف العدو وهذا الثبات هو مقدمة للانتصار.