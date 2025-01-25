حركة النجباء لـ "مهر": المقاومة الاسلامية افشلت مشروع الاستكبار العالمي لتغيير خارطة المنطقة

وكالة مهر للأنباء، وداد زاده بغلاني: واخيراً انتهى العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بعد ان فشل كيان الاحتلال من الوصول الى الأهداف التي اعلنها في بداية العدوان على غزة بعد عمليات السابع من اكتوبر البطولية، حيث أعلن العدو آنذاك أن لديه أهداف عديدة يريد الوصول اليها من خلال هذا العدوان، من بينها تحرير الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، والقضاء على فصائل المقاومة الفلسطينية ونزع سلاحها.

وفي نهاية المطاف اضطر العدو الإسرائيلي الى ان يوقف عدوانه الوحشي وإبادته الجماعية على غزة وعلى الشعب الفلسطينى بعد ٤٧٠ يوماً، دون أن يتمكن من تحرير أسراه في قطاع غزة، بلإضافة إلى أنه ليس فقط قد فشل في القضاء على فصائل المقاومة الفلسطينية، بل إنه قد تلقى ضربات غير مسبوقة من هذه الفصائل وكذلك فصائل المقاومة المساندة لها وفي مقدمتها حزب الله في لبنان وحركة أنصار الله في اليمن و كذلك فصائل المقاومة الإسلامية العراقية.

ولمعرفة الدور البارز الذي لعبته فصائل المقاومة ومنها في العراق، وفي إطار جبهة الإسناد لفصائل المقاومة في غزة، أجرت مراسلة وكالة مهر للأنباء حواراً مع سماحة الشيخ "علي الاسدي" رئيس المجلس السياسي لحركة النجباء في العراق وأجاب على أسئلتنا بالشكل التالي:

**كيف ساهمت المقاومة العراقية في دعم المقاومة الفلسطينية خلال عملية طوفان الأقصى؟

كان للمقاومة الاسلاميه دور بارز ومهم في عملية إسناد المقاومة الاسلامية الفلسطينيه خلال عملية طوفان الأقصى وقد أربكت العدو وكانت سباقة في الإسناد لأجل مقاتلة العدو والمشاركة في هذا الحدث التاريخي الذي تنظر له انه تكليف شرعي وأخلاقي للدفاع عن المستضعفين والوقوف بوجه المستكبرين.

**ما هو الخطر الذي يمكن ان يهدد امن العراق في حال اضعاف الحشد الشعبي؟

ان خطة إضعاف الحشد الشعبي قد أعدّت من قبل دوائر المخابرات الغربية لان مؤسسة الحشد الشعبي هي مؤسسة عقائدية ووطنية قد دافعت عن الأرض وأفشلت الخطط التي تريد استباحة العراق وأرض العراق لأجل مشاريع استكبارية لتغيير خارطة الشرق الأوسط لذلك تسعى الكثير من الدول الخبيثة لاضعاف هذه المؤسسة لأجل تنفيذ مشاريعهم وهي محاولة دون تنفيذ.

**ماهي التهديدات الأمنية التي يخشاها العراق من الجهة السورية بعد سيطرة الجماعات المسلحة على سوريا؟

ان سوريا دولة جارة وتشترك مع العراق بمساحه جغرافية كبيرة وهذه المجاميع التي استولت على الحكم في سوريا لها تاريخ سيء مع العراق حيث انها عصابات اجراميه دخلت العراق وفجرت وقتلت الأبرياء ولا نستطيع ان نطمأن انها قد تغيرت في ليلة وضحاها عن أيدلوجية التوحش التي أسست عليها. فلابد من القيادات العراقية ان تبقي على حذر من هذه القيادة الجديدة في السوريا حتى يتم استلام الحكم من قبل رجال الدولة الحقيقيين.

**لماذا تحاول الولايات المتحدة اضعاف مشروع المقاومة في العراق والمنطقة؟

منذ سنين هنالك مشروع يريد ان ينفذه الاستكبار العالمي المتمثل بامريكا واتباعها لأجل تغيير خارطة المنطقة واضعاف الدول في المنطقة وتحويلها إلى دويلات خادمة إلى ربيبتهم اسرائيل لكن الحائل دون ذلك هي المقاومة الاسلامية التي افشلت خططهم على مدار عقود من الزمن وباقيه لأجل إنهاء هذا المشروع الشيطاني الذي يريد تغيير مباديء وقيم المجتمعات في المنطقة لذلك تحاول امريكا إضعاف هذا المشروع الذي هو ضدهم وضد مخططاتهم.

/انتهى/