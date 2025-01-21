رئيس المجلس السياسي للنجباء: لا نخشى من ترامب ولن نترك سلاحنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أفاد الموقع الإعلامي لمكتب حركة النجباء في الجمهورية الإسلامية، أن رئيس المجلس السياسي للحركة في مقابلة مع قناة "السومرية" العراقية، أشار إلى أن محور المقاومة واجه جميع الدول الغربية خلال عملية طوفان الأقصى، موضحا أنه رغم ذلك فإن الكيان الصهيوني لم يحقق أهدافه وهذا يعني انتصار المقاومة.

وأكد الشيخ علي الأسدي على أنه إذا استأنفت إسرائيل العدوان على غزة، فسنعود نحن أيضًا لتنفيذ عمليات إسناد غزة.

وعن تطورات الأوضاع في سوريا قال: إن بشار الأسد إنخدع بوعود الأنظمة العربية ولم يسمح لقوى المقاومة بالتدخل.

وأضاف المسؤول البارز في حركة النجباء قائلا: إن مرقد السيدة زينب (س) اليوم في أمان. ويعرف الجولاني أن هذا المرقد يشكل مسألة عقائدية وتلقى رسائل من قيادات الشيعة مفادها أن هذا المرقد خط أحمر.

واعتبر الأسدي أن من الضروري مناقشة أوضاع محور المقاومة وتدارك الأخطاء، موضحا: لم يتفاوض معنا أحد عن نزع سلاح فصائل المقاومة، وبالطبع لا يحق لأحد أن يفعل ذلك، لأنه طالما أن العدو المحتل موجود في بلادنا، فلا يمكن إلقاء أسلحتنا.

وختم الأسدي حديثه قائلا: إن الجميع يخاف من ترامب، لكن المقاومة لا تخاف منه؛ لأنه لا يستطيع أن يفعل أكثر مما فعله بايدن من جرائم!

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