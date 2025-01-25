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٢٥‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٩:٢١ ص

العميد سليماني: آثار انتصار الشعب الفلسطيني في غزة ستظهر بوضوح في المستقبل

العميد سليماني: آثار انتصار الشعب الفلسطيني في غزة ستظهر بوضوح في المستقبل

أشار رئيس منظمة الباسيج إلى الانتصار الكبير الذي حققه الشعب المظلوم في غزة وفلسطين ومحور المقاومة، قائلاً: "عظمة هذا الانتصار الكبير ستتضح أكثر في المستقبل من خلال الآثار التي ستترتب عليه."

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفي حديثه خلال مناورات تضم 50 ألف شخص تحت عنوان " النبي الأعظم (ص) 19" و "إلى بيت المقدس 15" في محافظة فارس، قال العميد "غلامرضا سليماني": "تمكن الشعب الفلسطيني المظلوم والقوي بعد 15 شهراً من عملية "طوفان الأقصى" من فرض إرادته على مجرمي العالم وعلى قادة الكيان الصهيوني، محققاً انتصاراً كبيراً وتاريخياً للأمة الإسلامية وللشعب الفلسطيني المظلوم." وأضاف: "عظمة هذا الانتصار أكبر مما يبدو اليوم، وستتضح مع مرور الوقت وبصبر وتحمل، من خلال الآثار التي ستترتب عليه."

كما أشار العميد سليماني إلى أن "غزة البطلة تجسد بوضوح شجاعة وصمود الشعب الفلسطيني، حيث كانت شهادة يحيى سنوار مثالاً جلياً على ذلك، إذ تمكنت حركة حماس خلال 15 شهراً مضت من مواجهة هذا النظام المدجج بالسلاح، الذي كان يتلقى دعماً مباشراً من قوة عظمى مثل الولايات المتحدة، سواء من الناحية العسكرية أو الاقتصادية أو السياسية أو الدبلوماسية، واستطاعت أن تلحق هزائم متتالية بالكيان الصهيوني، مما أدى إلى انهيار أوضاعه الداخلية وتفكك تماسكه."

/انتهى/

رمز الخبر 1953451

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