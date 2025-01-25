لأول مرة...بحرية الحرس الثوري تستخدم صاروخ "كوثر 222" خلال مناورات اقتدار الرسول الاعظم+ فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تم الكشف عن صاروخ "كوثر 222" التابع للقوة البحرية للحرس الثوري الإسلامي خلال مناورات اقتدار الرسول الأعظم (ص) البحرية التاسعة عشرة.

تمكن هذا الصاروخ من تدمير 19 طائراً للعدو الفرضي خلال مناورات الرسول الأعظم(ص).