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٢٥‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٣:٢٧ م

لأول مرة...بحرية الحرس الثوري تستخدم صاروخ "كوثر 222" خلال مناورات اقتدار الرسول الاعظم+ فيديو

لأول مرة...بحرية الحرس الثوري تستخدم صاروخ "كوثر 222" خلال مناورات اقتدار الرسول الاعظم+ فيديو

ازاحت بحرية الحرس الثوري الستار عن صاروخ "كوثر 222" خلال المناورات البحرية "اقتدار الرسول الاعظم – 19".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تم الكشف عن صاروخ "كوثر 222" التابع للقوة البحرية للحرس الثوري الإسلامي خلال مناورات اقتدار الرسول الأعظم (ص) البحرية التاسعة عشرة.

تمكن هذا الصاروخ من تدمير 19 طائراً للعدو الفرضي خلال مناورات الرسول الأعظم(ص).

رمز الخبر 1953482

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