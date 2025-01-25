وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مسؤول العلاقات العامة في الإدارة العامة للأوقاف والشؤون الخيرية في خراسان الرضوية محسن انوشيرواني، اعلن عن وصول القراء الدوليين إلى مشهد للمشاركة في مسابقات القرآن الكريم

وأوضح أنه بالتزامن مع مسابقة القرآن الكريم بنسختها الـ41، ستقام جلسة قرآنية في المساجدوأماكن أخرى في مدينة مشهد، بالإضافة إلى الجلسات داخل الحرم الشريف.

وأشار إلى أن المرحلة النهائية لمسابقة القرآن الكريم الدولية الـ41 ستقام لأول مرة في مدينة مشهد، وقال: "إن العاصمة الروحية للعالم الإسلامي ستستقبل القراء الوطنيين والدوليين في الفترة من 26 إلى 31 كانون الثاني/يناير الحالي.

وأضاف أنه مع اقتراب شهر رمضان المبارك فإن إقامة هذه المسابقات مؤثرة جداً متأملا أن تفتح الطريق لتوسيع الحلقات القرآنية في مشهد.

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