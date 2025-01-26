الانضمام إلى FATF مشروط بحفظ مصالح إيران الوطنية

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفي حديثه مع مراسل وكالة مهر، أشار سعيدي إلى إعادة النظر في FATF من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام، قائلاً: "لقد أعرب مجلس الشورى الإسلامي عن رأيه بشأن FATF، والموضوع حالياً قيد النقاش والدراسة في مجلس تشخيص مصلحة النظام."

وأضاف: "أعتقد أن المعيار الذي يجب أن نعمل به في هذا المجال هو الحفاظ على المصالح الوطنية. يجب أن تكون نظرتنا متوافقة مع تصريحات قائد الثورة الإسلامية، الذي أكد مراراً على ضرورة الحفاظ على كرامة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتأمين المصالح الوطنية."

وشدد سعيدي على أهمية عدم الانضمام إلى معاهدة قد تضع كرامتنا ومصالحنا الوطنية موضع تساؤل، قائلاً: "إذا كانت المعاهدة تتعارض مع مصالحنا الوطنية، فلا فائدة منها للجمهورية الإسلامية الإيرانية."

كما أشار إلى أن المعلومات التي حصلنا عليها في الفترات السابقة من FATF تظهر أن بنودها وموادها لم تأخذ مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعين الاعتبار، مؤكداً أن جميع الاتفاقيات السابقة بشأن FATF كانت ضد مصالحنا الوطنية.

وختم سعيدي بالقول: "لذا، إذا استمرت نفس الشروط والبنود السابقة، فإن الانضمام إلى FATF ليس في مصلحتنا. يجب أن ننضم إلى FATF فقط إذا تم إدخال تغييرات جديدة في هذا السياق تأخذ مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعين الاعتبار."

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