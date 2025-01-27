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٢٧‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٩:٤٣ ص

بالفيديو.. لقطات جوية من قدرات طائرة مسيرة فائقة الثقل اسمها "غزة"

بالفيديو.. لقطات جوية من قدرات طائرة مسيرة فائقة الثقل اسمها "غزة"

كشفت القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية عن طائرة بدون طيار فائقة الثقل أطلقت عليها اسم "غزة"

رمز الخبر 1953560

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