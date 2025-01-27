بالفيديو.. لقطات جوية من قدرات طائرة مسيرة فائقة الثقل اسمها "غزة"

كشفت القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية عن طائرة بدون طيار فائقة الثقل أطلقت عليها اسم "غزة"