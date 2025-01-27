https://ar.mehrnews.com/news/1953560/ ٢٧/٠١/٢٠٢٥، ٩:٤٣ ص رمز الخبر 1953560 إيران العلوم إيران العلوم ٢٧/٠١/٢٠٢٥، ٩:٤٣ ص بالفيديو.. لقطات جوية من قدرات طائرة مسيرة فائقة الثقل اسمها "غزة" كشفت القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية عن طائرة بدون طيار فائقة الثقل أطلقت عليها اسم "غزة" رمز الخبر 1953560 کپی شد محتوى ذات صلة الادميرال تنكسيري يعلن عن اطلاق صواريخ ذكية بطائرات مسيرة حديثة وتجربة ناجحة لصاروخ "نواب" تقنية جديدة في مجال زرع الألغام؛ مبادرة من الحرس الثوري لمفاجأة الأعداء في البحر شاهد بالفيديو...صور نادرة من مناورات الرسول الأعظم البحرية للحرس الثوري الإسلامي أهالي غزة يعودون إلى الشمال والكيان الصهيوني ينسحب من محور نتساريم الحرس الثوري یکشف عن زوارق راجمة للصواريخ قريبا سمات مسيرة غزة ايران الحرس الثوري
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