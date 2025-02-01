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٠١‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٠:٤٥ ص

العميد وحيدي: المناورات تعكس قوة الشعب الإيراني

العميد وحيدي: المناورات تعكس قوة الشعب الإيراني

قال القائد السابق لفيلق القدس في حرس الثورة: "ما يقوله العدو عن قدراتنا هو هراء، والقوات المسلحة ستسحق أفواه الأعداء المتحدثين بالهراء."

أفادت وكالة مهر للأنباء، في حديثه حول دور المناورات في تعزيز قدرات القوات المسلحة، أشار العميد "أحمد وحيدي" إلى أن "إجراء المناورات هو واجب أساسي للقوات المسلحة، حيث يجب عليهم الحفاظ على جاهزيتهم."

وأضاف سردار وحيدي: "تظهر القوات المسلحة جاهزيتها في المناورات، وما رأيناه حتى الآن في المناورات الأخيرة هو ابتكار وإبداع وحركة مقبولة."

وأكد القائد السابق لفيلق القدس في حرس الثورة أن "المناورات هي علامة على قوة القوات المسلحة والأمة الإيرانية"، مشيرًا إلى أن "أسلحة جديدة تم اختبارها في المناورات الأخيرة وقد حققت نتائج جيدة جدًا."

وأشار إلى ادعاءات الأعداء بشأن إضعاف قوة بلادنا، مؤكدًا: "ما يقوله العدو عن قدراتنا هو هراء؛ القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية جاهزة وستسحق أفواه الأعداء والمتحدثين بالهراء."

/انتهى/

رمز الخبر 1953761

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