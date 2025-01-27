السفير الإيراني لدى انقرة: حجم التجارة مع تركيا يتجاوز 14 مليار دولار في عام 2024

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد حسين حبيب الله زاده خلال اجتماع تنسيقي عقد في السفارة التركية على هامش زيارة وزيرة الطرق وبناء المدن فرزانه صادق إلى تركيا، إن وزارة الطرق والتنمية الحضرية لها أكبر العلاقات مع تركيا. ونظرًا للعلاقة الوثيقة بين البلدين، الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية التركية، في مختلف مجالات السكك الحديدية والطرق والبحرية والعبور ومحطات الحدود تعزيز التبادلات الاقتصادية والتجارية بين البلدين كان دائماً مهماً بالنسبة للناشطين الاقتصاديين في كلا البلدين.

وأضاف: "إن تركيا كانت العام الماضي الشريك الثالث للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومن المتوقع هذا العام أن تصبح الشريك الثاني للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وصرح سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى تركيا: في عام 2023 كان حجم التبادل التجاري بين البلدين يعادل 12 مليار دولار، وفي هذا العام، وبحلول شهر يناير، وصل هذا الرقم إلى أكثر من 14 مليار دولار، وهو ومن المتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري إلى 16 مليار دولار.

وتابع: "الفرق بين تركيا والدول الأخرى هو نوعية الواردات والصادرات التي يتم تبادلها مع هذا البلد". يتم استيراد العديد من المعدات والأشياء الأساسية من تركيا إلى إيران والعكس، وهذه الميزة جعلت الوضع مميزًا بالنسبة لنا. ولذلك، يجب الحفاظ دائمًا على العلاقات الجيدة بين البلدين.

وفي إطار هذا الاجتماع، تمت مناقشة وتبادل التنسيق بشأن رسوم الطرق السريعة ووسائل النقل.

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