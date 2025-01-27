تحقيق توازن إيجابي في التجارة الخارجية لإيران مع دول غرب آسيا خلال 9 أشهر من هذا العام

أفادت وكالة مهر للأنباء عن منظمة تطوير التجارة الإيرانية، قال "عبدالامير ربيهاوي" إن التجارة الإيرانية مع دول غرب آسيا شهدت نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت التجارة مع العراق بنسبة 35%، ومع الإمارات العربية المتحدة بنسبة 11%، ومع تركيا بنسبة 59%، ومع الكويت بنسبة 31%، ومع سوريا بنسبة 21%، ومع قطر بنسبة 14%، ومع الأردن بنسبة 508%، ومع عمان بنسبة 15%، ومع لبنان بنسبة 30%، ومع السعودية بنسبة 9795%.

وأضاف ربيهاوي أن التجارة الإيرانية مع السعودية ارتفعت من 200 ألف دولار إلى 23 مليون دولار، ومع لبنان من 18 مليون دولار إلى 23 مليون دولار، ومع البحرين من 7 ملايين دولار إلى 11 مليون دولار.

وأكد هذا المسؤول أن القيود المفروضة على الواردات من العراق هي قيود موسمية، موضحًا أن المسؤولين العراقيين يرفعون التعريفات أو يفرضون قيودًا على الواردات بين الحين والآخر بهدف دعم الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أنهم يستخدمون قانون دعم الإنتاج المحلي في مجالات المنتجات الزراعية والصناعية.

وتابع: "على الرغم من ذلك، شهدت التجارة الإيرانية مع العراق نموًا بنسبة 35% خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام. حيث كانت تجارتنا مع هذا البلد في نفس الفترة من العام الماضي حوالي 6 مليارات و972 مليون دولار، بينما بلغت في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام حوالي 9 مليارات و413 مليون دولار؛ بمعنى آخر، كانت تجارتنا في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام تعادل إجمالي التجارة في العام الماضي."

وأضاف ربيهاوي: "حجم التجارة الإيرانية مع تركيا كان حوالي 3 مليارات و271 مليون دولار في العام الماضي، ولكن في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، وصل هذا الرقم إلى 5 مليارات و203 مليون دولار، مما يعكس زيادة قيمتها تقارب 2 مليار دولار، وهو نمو ملحوظ جدًا."

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان التوازن التجاري لإيران مع هذه الدول يميل نحو الإيجابية، قال: "لقد كان التوازن التجاري لإيران مع دول غرب آسيا إيجابيًا خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، حيث بلغ نمو الصادرات إلى هذه الدول حوالي 31%، بينما كان نمو الواردات حوالي 21%؛ وبالتالي، فإن حجم صادراتنا كان أكبر من الواردات."

/انتهى/