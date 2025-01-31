  1. إيران
  2. المجتمع
٣١‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١:١٤ م

طهران تنفي شائعة دور الخطوط الجوية الايرانية في إلغاء رحلتها إلى باريس

طهران تنفي شائعة دور الخطوط الجوية الايرانية في إلغاء رحلتها إلى باريس

نفت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية "فرزانه صادق" شائعة دور الخطوط الجوية الإيرانية في إلغاء الرحلة بين إيران وباريس وقالت: إن إلغاء هذه الرحلة لا علاقة له بالمشاكل الفنية وغياب التنسيق وإن هذا الالغاء، کان قرارا أحاديا من جانب فرنسا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت فرزانه صادق اليوم الجمعة على هامش المراسم الرمزية لوصول الامام الخميني الى مطار مهرآباد عن سبب الغاء رحلة طهران-باريس : هذه القضية لا علاقة لها بغیاب التنسيق أو مشاكل فنية، لكنها كانت قرارا أحاديا اتخذته فرنسا، ونحاول حل هذه القضية.

وأضافت: لم تتم الرحلة من طهران إلى باريس اليوم، ولكننا مازلنا نحاول القيام بهذه الرحلة.

وتابعت قائلة: إلغاء الرحلة ليس له علاقة بحظر شركات الطيران وتتابع وزارة الخارجية والأجهزة الدبلوماسية هذه القضیة وسنقوم بحل المشكلة.

وأکدت: هذا الموضوع لا علاقة له بالخطوط الجوية الإيرانية وإن جميع شركات الطيران التي تنشط في البلاد تعمل في مسار تنمية البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1953726

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات