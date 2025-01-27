رواية التقدم.. نافذة على أهم انجازات معرض "رواد التقدم"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد الثورة الإسلامية اية الله العظمى السيد أية الله علي الخامنئي قال خلال استقباله المئات من رجال الأعمال والمستثمرين والناشطين الاقتصاديين في القطاع الخاص إن التقدم والمبادرات التي يبذلها القطاع الخاص هي مصدر أمل وزخم واصفا العمل الإعلامي الجاد بأنه ضروري لتوعية الشعب وخاصة الشباب وأخباره عن هذه الإنجازات.

هذا وقد شهد العام الإيراني الشمسي الحالي الذي اطلق عليه عام "القفزة الإنتاجية بمشاركة الشعب"، فعالية وطنية حول قدرات وإنجازات القطاع الخاص تحت عنوان "رواد التقدم"، حيث زار قائد الثورة الإسلامية المعرض واطلع على أحدث إنجازات وقدرات القطاع الخاص وهذه النافذة من وكالة مهر التي تحمل اسم "رواية التقدم" ستتناول أهم التطورات والإنجازات المقدمة في هذا المعرض.

/انتهى/