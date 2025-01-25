قاليباف يقوم بجولة في معرض "رواد التقدم"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس البرلمان الإيرانيقام بحولة في معرض "رواد التقدم" في حسينية الإمام الخميني (رض)، المخصص للتعريف ببعض إنجازات وقدرات القطاع الخاص.وتباحث خلال جولته مع الممثلين والناشطين في القطاع الخاص حول قضايا مختلفة في هذا الصدد.

وانطلقت يوم الثلاثاء الفعالية الوطنية لمعرض"رواد التقدم"، بحضور قائد الثورة في معرض إنجازات القطاع الخاص.

وأشار قائد الثورة الإسلامية في لقاء مع المنتجين والناشطين الاقتصاديين إلى إنجازات القطاع الخاص واعتبر من الضروري عرض هذه الإنجازات على جميع الشباب والطلاب وشرائح المجتمع الأخرى.

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